Лиссабон, , 08:59 — REGNUM Бразильский полузащитник футбольного лиссабонского клуба «Спортинг» Вендел перейдет в состав санкт-петербургской команды «Зенит». Об этом 3 октября сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в соцсети в Twitter.

По данным источника, клубы смогли договориться о трансфере 23-летнего футболиста. Сакнт-петербургская команда заплатит «Спортингу» за его трансфер €20 млн. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан на пять лет.

Отметим, Вендел перешел в «Спортинг» зимой 2018 года и в общей сложности сыграл за клуб в 79 матчах, отметившись в них шестью мячами и восемью голевыми передачами.