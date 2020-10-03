Неаполь, Италия, , 08:35 — REGNUM Футбольный клуб «Наполи» хочет взять в аренду французского хавбека лондонской команды «Челси» Тьемуэ Бакайоко. Об этом 3 октября сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, в настоящее время неаполитанский клуб ведет переговоры с «Челси» по вопросы аренды 26-летнего футболиста. Также известно, что игрок будет арендован на один сезон без права последующего выкупа.

Отметим, Тьемуэ Бакайоко перешел в «Челси» из «Монако» в 2017 году за €44 млн, однако так и не вошел в основной состав команды и два последних сезона играла на правах аренды за «Милан» и в «Монако». В 23 матчах прошлого сезона за последний клуб отметился одним голом.