Эдмонтон, Канада, , 08:41 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс», играющий в североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), продлили контракт со своим голкипером Лораном Броссуа. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба канадской команды.

Также уточняется, что соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год и заплата хоккеиста за этот период составит $1,3 млн.

Отметим, Лоран Броссуа пришёл в «Виннипег» в 2018 году из команды «Эдмонтон Ойлерз» в минувшем сезоне сыграл в составе своего клуба в 19 матчах и выиграл в шести из них, пропуская в среднем за матч 3,28 шайбы при коэффициенте надежности 89,5%.