Орландо, США, , 08:18 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно переиграл команду «Майами Хит» во втором матче финальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (Орландо, США) и закончилась со счетом 124:114 в пользу «Лейкерс».

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард Леброн Джеймс, набравший за игру 33 очка. Его коллега по клубу — центровой Энтони Дэвис — оформил в игре дабл-дабл с 32 очками и 13 результативными передачами.

У «Майами» самым результативным оказался легкий форвард Джимми Батлер, также оформившей в игре дабл-дабл, набрав 25 очками и отдав 13 результативных передач.

Отметим, по итогам матча счет в финальной серии плей-офф НБА стал 2−0 в пользу «Лейкерс».