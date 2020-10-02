Берлин, , 23:26 — REGNUM Берлинский «Унион» уверенно обыграл «Майнц» в третьем туре чемпионата Германии. Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альте Форстерай» в Берлине и завершилась разгромной победой хозяев со счетом — 4:0.

Счет встречи был открыт на 13-й минуте. Новичок «берлинцев» Макс Крузе забил свой дебютный мяч за команду. В начале второго тайма форвард Маркус Ингвартсен увеличил преимущество хозяев с помощью передачи Кристофера Триммеля. Позднее Триммель снова совершил точную передачу, на 63-й минуте отличился защитник Марвин Фридрих. Минуту спустя итоговый счет установил финский нападающий Йоэль Похьянпало.

«Унион Берлин» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав четыре очка в трех турах. «Майнц» опустился на 17-е место, клуб не набрал ни единого балла.