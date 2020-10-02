Даллас, США, , 22:52 — REGNUM Российский голкипер Антон Худобин может заключить новое соглашение с клубом НХЛ «Даллас Старз».

Согласно информации портала The Athletic, генеральный менеджер «звезд» Джим Нилл сообщил, что клуб заинтересован в подписании нового договора с 34-летним голкипером.

В прошедшем сезоне Худобин помог «Далласу» дойти до финала Кубка Стэнли, где «Старс» уступили в шести матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиян одержал 14 побед в 25 матчах плей-офф. Хоккеист отражал 91,7% всех бросков по своим воротам.