Лондон, , 22:35 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» не намерен расставаться с полузащитником Деле Алли в это межсезонье.

Согласно информации портала Daily Mail, «шпоры» ответили отказом на предложение «Пари Сен-Жермен» об аренде 24-летнего футболиста. «Парижане» предлагали 3 миллиона евро в качестве компенсации.

Отметим, что Жозе Моуриньо, наставник лондонской команды, не стал включать Деле Алли в заявку на два матча АПЛ.

В прошлом сезоне Алли набрал 13 (8+5) очков по системе «гол+пас» в 25 матчах чемпионата.