Генуя, Италия, , 20:47 — REGNUM В пятницу, 2 октября, были зафиксированы еще три случая коронавируса среди игроков итальянского «Дженоа» и сотрудников этого футбольного клуба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Общее число заразившихся достигло 18. Ближайшие матч команды отменен. Соперники «Дженоа» по последней состоявшейся игре (из «Наполи») также сдают тесты.

Прозвучали предположения о возможной приостановке всего чемпионата, однако в правительстве Италии считают разговоры об этом преждевременными.

По данным на 2 октября, в Италии умерли 35 941 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 23 (днем ранее — на 24). Выздоровели 229 970 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1126 (днем ранее — на 1140). Число подтвержденных носителей выросло на 2499 (днем ранее — на 2548). В последний раз столь высокий показатель, как 1−2 октября, фиксировался в конце апреля 2020 года, в период общенационального карантина.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 319 908. В настоящее время заражены 53 997 человек — на 1350 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось в 4,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

В Италии продолжает действовать целый ряд ограничений. В закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции. В особом режиме работают школы, детские сады, вузы, общественный транспорт. В некоторых городах и регионах страны местные власти вводят и дополнительные ограничительные меры.