Мадрид, , 20:45 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль проведет ближайшие два года в чемпионате Италии.

«Рома» согласовала арендное соглашение с испанским форвардом сроком на два года. По данным официального сайта итальянской команды, «римляне» выплатят «сливочным» 2 миллиона евро в качестве компенсации.

Также контракт предусматривает пункт о возможности выкупа прав на игрока. «Рома» может приобрести игрока за 15 миллионов евро в 2021 году или за 20 миллионов в 2020-м.

В сезоне 2019/2020 Майораль провел 34 матчах в чемпионате Испании в составе «Леванте» и набрал 11 (8+3) очков по системе «гол+пас».