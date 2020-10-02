Хабаровск, , 15:16 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе СКА шайбы забросили нападающие Никита Чибриков, Иван Володин и Владимир Ткачёв. «Амур» ответил голом форварда Томаша Зогорны.

Отметим, что СКА вышел на этот матч молодёжным составом

На сегодняшний день СКА занимает третье место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 18 очков после 12 матчей. «Амур» идёт на 21-м месте, на его счету пять очков после 12 игр.

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