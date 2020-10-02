Женева, Швейцария, , 14:58 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл жеребьёвку группового этапа Лиги Европы сезона 2020/21.

Как ранее сообщало, московский ЦСКА сыграет с группе К с хорватским «Динамо» (Загреб), нидерландским «Фейенордом» и австрийским «Вольфсбергом».

Матчи группового этапа пройдут с 22 октября по 10 декабря.

Полностью состав групп выглядят следующим образом:

Группа A: «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «ЧФР Клуж» (Румыния), ЦСКА (София, Болгария).

Группа B: «Арсенал» (Англия), «Рапид» (Австрия), «Мольде» (Норвегия), «Дандолк» (Ирландия).

Группа C: «Байер» (Германия), «Славия» (Чехия), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Ницца» (Франция).

Группа D: «Бенфика» (Португалия), «Стандард» (Бельгия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Лех» (Польша).

Группа E: ПСВ (Нидерланды), ПАОК (Греция), «Гранада» (Испания), «Омония» (Кипр).

Группа F: «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Риека» (Хорватия).

Группа G: «Брага» (Португалия), «Лестер» (Англия), АЕК (Греция), «Заря» (Украина).

Группа H: «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Чехия), «Милан» (Италия), «Лилль» (Франция).

Группа I: «Вильярреал» (Испания), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Сивасспор» (Турция).

Группа J: «Тоттенхэм» (Англия), «Лудогорец» (Болгария), ЛАСК (Австрия), «Антверпен» (Бельгия).

Группа K: ЦСКА (Россия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Фейенорд» (Нидерланды), «Вольфсберг» (Австрия).

Группа L: «Гент» (Бельгия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Хоффенхайм» (Германия), «Слован» (Чехия).

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