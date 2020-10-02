Женева, Швейцария, , 14:47 — REGNUM Московский ЦСКА узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы. Жеребьёвка состоялась 2 октября в Женеве (Швейцария).

ЦСКА сыграет в группе K с хорватским «Динамо» (Загреб), нидерландским «Фейенордом» и австрийским «Вольфсбергом».

ЦСКА является единственным российским клубом, который будет играть в групповой стадии Лиги Европы. Ранее «Динамо» и «Ростов» вылетели с турнира.

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