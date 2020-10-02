Москва, , 14:41 — REGNUM Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин, скорее всего, пропустит матч 10-го тура чемпионата России с «Зенитом». Об этом 2 октября заявил главный тренер команды Доменико Тедеско.

«Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

По его словам, в матче с «Тамбовом» Кокорин почувствовал дискомфорт. Это небольшая мышечная травма. В ближайшее время он должен вернуться на поле.

Напомним, матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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