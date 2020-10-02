Москва, , 14:15 — REGNUM На поддержку детского футбола Министерство спорта РФ направит субсидии в размере 400 млн рублей. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Предполагается финансовая поддержка 49 детским футбольным центрам в России.

Также отмечается, что УЕФА инвестировал €3,5 млн в рамках программы «Хет-трик» по поддержке детско-юношеского, любительского и массового футбола в России.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что Россия получит $100 млн от ФИФА за проведение ЧМ-2018. Эти средства планируется направить в регионы на обеспечение региональных центров РФС.

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