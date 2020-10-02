Москва, , 13:53 — REGNUM По итогам 2019 года доходы Российского футбольного союза (РФС) составили 3,976 млрд рублей. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе организации.

В финансовом отчете РФС говорится, что наибольший процент составили коммерческие доходы — 73% (2,912 млрд руб.). Из них 69% поступили от рекламодателей и спонсоров, 20% — от продажи прав на телетрансляции, 10% — от реализации билетов.

Оставшиеся 27% доходов (1,064 млрд руб.) составили целевые поступления. Из этой суммы по программам ФИФА и УЕФА был получен 41%, по программам сторонних организаций — 26%, ещё 16% — от лицензирования, сертификации, взносов.

Отмечается, что расходы РФС в 2019 году составили 4,001 млрд руб., что на 577 млн руб. меньше, чем в 2018 году.

Больше всего денег РФС потратил на сборные (47%). 21% был потрачен на программы развития, 18% — на проведение внутренних соревнований. На налоги, сборы было потрачено 8%, административно-управленческие расходы составили 6%.