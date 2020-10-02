Новосибирск, , 13:36 — REGNUM У игроков и тренерского штаба новосибирского футбольного клуба «Сибиряк» подтвердились тесты на COVID-19. Об этом говорится в официальном сообщении клуба.

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"Матчи 1/8 финала Кубка России по мини-футболу между командами «Сибиряк» и «Динамо-Самара», которые должны были пройти 3 и 4 октября в Новосибирске, не состоятся в связи с массовым выявлением положительных результатов тестов на COVID-19 у игроков и тренерского штаба нашей команды», — уточнили в ФК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что все представители хоккейного клуба «Сибирь» выздоровели от COVID-19.

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