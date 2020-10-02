Москва, , 12:46 — REGNUM Россия получит $100 млн от Международной федерации футбола (ФИФА) за проведение чемпионата мира 2018 года. Об этом 2 октября заявил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Деньги будут получены по программе наследия ФИФА (FIFA Legacy).

«В переговорном процессе с ФИФА нам почти вдвое удалось увеличить сумму финансирования по этой программе — с $60 млн до $100 млн», — сказал Дюков.

По его словам, основная часть этих средств пойдёт в регионы, где предполагается обеспечение региональных центров РФС объектами всесезонной инфраструктуры. В частности, планируется строительство малоформатных манежей.

Также Дюков рассказал о новом подходе к развитию футбола в регионах. Заключаются четырёхсторонние соглашения между РФС, Министерством спорта РФ, администрациями регионов и региональными федерациями футбола. Уже подписаны соглашения с 14 регионами. В ближайшее время, по словам Дюкова, их готовы подписать ещё около 30 регионов.

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