Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Футбольный матч между сборными Грузии и Белоруссии пройдет в Тбилиси 8 октября, и на него разрешено пускать болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии.

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Сообщается, что матч пройдет на стадионе «Динамо арена». Болельщикам для предотвращения распространения коронавируса можно будет заполнить его не более, чем на треть.

«По решению УЕФА, при наличии согласия соответствующих структур, 8 октября в полуфинальном матче плей-офф отборочного раунда Евро-2020 между сборными Грузии и Белоруссии могут принять участие не более 30% болельщиков», — говорится на сайте федерации.

Вместимость «Динамо арены» 55 тыс. зрителей, но в Грузии действует ограничение, что на спортивных мероприятиях под открытым небом должно участвовать не более 200 человек. В федерации пообещали сообщить решение о количестве зрителей на матче в ближайшее время.

Стоит отметить, что ранее планировалось провести матч между сборными Белоруссии и Грузии 26 марта, но встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса. В федерации сообщили, что билеты, приобретенные на отменённую игру, можно будет сдать с 3 октября до 3 ноября.