Токио, , 12:37 — REGNUM Японская компания «Хонда» объявила о решении прекратить участие в «Формуле-1» после завершения сезона-2021. Об этом 2 октября сообщается на сайте компании.

«Хонда» участвовала в «Формуле-1» в качестве поставщика силовых установок для команд «Ред Булл» и «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо»).

«Чтобы оправдать ожидания своих фанатов, «Хонда» будет работать вместе с «Ред Булл» и «Альфа Таури», продолжать бороться изо всех сил и стремиться к большему количеству побед вплоть до конца сезона-2021», — говорится в сообщении.

В «Хонде» также заявили, что планируют сосредоточиться на своих экологических инициативах. В частности, компания будет стремиться к достижению «углеродной нейтральности» к 2050 году.

Напомним, «Хонда» возобновила участие в «Формуле-1» в 2015 году, став поставщиком двигателей для команды «Макларен». После этого компания стала работать с «Ред Булл» и «Альфа Таури».