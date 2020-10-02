Барселона, Испания, 2 октября 2020, 12:21 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил против перехода в каталонский клуб форварда Мемфиса Депая из «Лиона». Об этом 2 октября сообщает beIN Sports.
По информации издания, Месси хочет, чтобы нападающий Усман Дембеле, которого «Барселона» может продать в «Манчестер Юнайтед», остался в клубе.
При этом трансфер Депая в «Барселону» возможен, если Дембеле покинет каталонский клуб.
Ранее сообщалось, что Депай стал главной трансферной целью Рональда Кумана, который является главным тренером «Барселоны» с начала нынешнего сезона.
Депай в 2017 году перешёл в «Лион» из «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2019/2020 он вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.