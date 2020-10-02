Москва, , 11:26 — REGNUM Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что больна неизлечимым заболеванием. Об этом 2 октября она сообщила в интервью Teleprogramma.pro.

По словам Слуцкой, у неё системное ревматоидное заболевание сосудов, которое не поддаётся лечению. Из-за этого ей приходится принимать гормональные препараты.

Слуцкая является серебряным призёром Олимпиады-2002 и бронзовым призёром Игр-2006, а также двукратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Она завершила спортивную карьеру в 2006 году.