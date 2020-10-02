Париж, , 11:17 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Испании Алехандро Фокиной во втором круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:1, 3:6, 6:1.

Рублёв 12 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, одна ошибка на подаче и 3 из 6 брейков.

В третьем круге турнира Рублёв сыграет с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсоном.

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