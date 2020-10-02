Лондон, , 10:19 — REGNUM Лондонский «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Жеребьёвка этой стадии турнира прошла 2 октября.

Также по итогам жеребьёвки определились следующие пары соперников: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд» — «Ньюкасл Юнайтед», «Сток Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».

Четвертьфинальные матчи пройдут с 21 по 27 декабря. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в четвёртом раунде Кубка английской лиги со счётом 0:0 (5:4 — по пенальти).

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