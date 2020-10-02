Ливерпуль, Великобритания, 2 октября 2020, 09:56 — REGNUM Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Ливерпулем» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0 (5:4 — по пенальти).
Футболисты «Арсенала» оказались точнее в серии пенальти. Победный удар на счету полузащитника Джо Уиллока.
У «Ливерпуля» 11-метровые удары не реализовали нападающий Дивок Ориги и хавбек Гарри Уилсон. У «Арсенала» пенальти не забил Мохамед Эльнени.
Таким образом, «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги.
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