Ливерпуль, Великобритания, , 09:56 — REGNUM Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Ливерпулем» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0 (5:4 — по пенальти).

Футболисты «Арсенала» оказались точнее в серии пенальти. Победный удар на счету полузащитника Джо Уиллока.

У «Ливерпуля» 11-метровые удары не реализовали нападающий Дивок Ориги и хавбек Гарри Уилсон. У «Арсенала» пенальти не забил Мохамед Эльнени.

Таким образом, «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги.

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