Афины , , 09:22 — REGNUM Афинский АЕК одержал победу над немецким «Вольфсбургом» в матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 20-й минуте хавбек АЕКа Петрос Манталос не смог реализовать пенальти. На 45-й минуте счёт открыл полузащитник «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди.

На 64-й минуте полузащитник АЕКа Андре Симоеш сравнял счёт точным дальним ударом. Победу греческому клубу принёс гол нападающего Карима Ансарифарда на 94-й минуте.

Таким образом, АЕК, главным тренером которого является бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера, вышел в групповой этап Лиги Европы.

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