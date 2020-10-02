Вила-ду-Конди, , 09:05 — REGNUM «Милан» одержал победу над португальским «Риу Аве» в матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:2 (9:8 — по пенальти).

На 51-й минуте защитник «Милана» Алексис Салемакерс открыл счёт. На 72-й минуте полузащитник «Риу Аве» точным ударом сравнял счёт.

В дополнительное время, на 91-й минуте, «Риу Аве» вышел вперёд благодаря голу форварда Жасинту Дала. «Милан» смог спастись на 120-й минуте — защитник «Риу Аве» Тони Боревкович сыграл рукой в своей штрафной площади, из-за чего был назначен пенальти, который реализовал хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Милана» — 9:8. Причём каждая из команд не смогла реализовать по три своих удара. В частности, оба вратаря — Джанлуиджи Доннарумма и Павел Кишек — имели возможность реализовать пенальти, но послали мяч мимо ворот.

Таким образом, «Милан» вышел в групповой этап Лиги Европы.

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