Химки, Московская область, 1 октября 2020, 22:49 — REGNUM Полузащитник подмосковных «Химки» Денис Глушаков рассказал, что мог перейти в «Локомотив».
«Диалог с «Локомотивом» был, мог там оказаться, мои представители общались по этому поводу с клубом, но до конкретики не дошло», — приводит слова хавбека портал «Чемпионат».
Напомним, что Денис Глушаков выступал за «Локомотив» в период с 2005 до 2013 года.
Ранее игрок заключил контракт с «Химками» на правах свободного агента, подробности соглашения не разглашаются.