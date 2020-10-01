Химки, Московская область, , 22:49 — REGNUM Полузащитник подмосковных «Химки» Денис Глушаков рассказал, что мог перейти в «Локомотив».

«Диалог с «Локомотивом» был, мог там оказаться, мои представители общались по этому поводу с клубом, но до конкретики не дошло», — приводит слова хавбека портал «Чемпионат».

Напомним, что Денис Глушаков выступал за «Локомотив» в период с 2005 до 2013 года.

Ранее игрок заключил контракт с «Химками» на правах свободного агента, подробности соглашения не разглашаются.