Бильбао, Испания, , 22:26 — REGNUM «Атлетик» из Бильбао уступил новичку чемпионата Испании «Кадису» в матче четвертого тура. Встреча прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственный мяч встречи был забит 57-й минуте, полузащитник «Атлетика» Унии Лопес отправил мяч в свои ворота.

«Кадис» занимает седьмое место чемпионата, набрав шесть очков в четырех турах. «Атлетик», набрав три очка в трех встречах, расположился на 16-м месте.