Бильбао, Испания, 1 октября 2020, 22:26 — REGNUM «Атлетик» из Бильбао уступил новичку чемпионата Испании «Кадису» в матче четвертого тура. Встреча прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом — 1:0.
Единственный мяч встречи был забит 57-й минуте, полузащитник «Атлетика» Унии Лопес отправил мяч в свои ворота.
«Кадис» занимает седьмое место чемпионата, набрав шесть очков в четырех турах. «Атлетик», набрав три очка в трех встречах, расположился на 16-м месте.