Лондон, , 21:45 — REGNUM «Брентфорд» обыграл «Тоттенхэм» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Лондоне и завершилась победой хозяев с крупным преимуществом в счете — 3:0.

Счет встречи был открыт на 37-й минуте, это сделал финский нападающий «Брентфорда» Маркус Форсс. Это его первый мяч в текущем сезоне. Во втором тайме алжирский нападающий Мохамед Саид Бенрахма оформил дубль в ворота «Фулхэма», отличившись 62-й и 77-й минутах.

Таким образом, «Брентфорд» вышел в четвертьфинал кубка. В нем также примут участие «Эвертон», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».