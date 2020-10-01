Краснодар, , 21:19 — REGNUM Бывший защитник «Краснодара» Душан Анджелкович прокомментировал результаты прошедшей жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что «Краснодар» выступит в одной группе с «Севильей», «Челси» и «Ленном».

«Я доволен, потому что группа проходимая. Да, им не попались «Барселона», «Бавария» или «Реал», но соперники у «Краснодара» все равно очень серьезные. «Челси» и «Севилья» — топ-уровень. Группу, в которую попали «быки», вполне можно было бы представить и в Лиге Европы. Так что шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков есть. Реально побороться за вторую или третью позицию.

Хочется поздравить «Краснодар» с тем, что он наконец-то попал в групповой этап Лиги чемпионов. В клубе заслужили это тем, как работали последние 10 лет. Они большие молодцы», — приводит слова Анджелковича «Спорт-Экспресс»