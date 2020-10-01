Детройт, США, , 20:53 — REGNUM Голкипер Джимми Ховард в ближайшее время покинет «Детройт».

Об этом сообщил генеральный менеджер «красных крыльев» Стив Айзерман. Клуб принял решение не предлагать 36-летнему хоккеисту новый контракт.

По сообщениям журналиста Ника Коцоники, «Ред Уингз» будут искать замену американцу на рынке свободных агентов.

Джимми Ховард провел в Детройте всю свою профессиональную карьеру. Он выступал «за «Ред Уингз» с 2005 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей в регулярном чемпионате, пропустив 96 матчей.