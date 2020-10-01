Милан, Италия, , 17:16 — REGNUM 20-летний полузащитник «Будё-Глимта» и молодежной сборной Норвегии U21 Йенс Петтер Хауге перешел в «Милан». «Россонери» заплатили за норвежца 5 миллионов евро.

В текущем году Хауге принял участие в 21-м матче во всех турнирах, в котором отметился 17-ю забитыми мячами и 12-ю голевыми передачами. Таким образом норвежец стал вторым по результативности футболистом Элитсерии.

После 19-ти туров Элитсерии «Будё-Глимт» идет на первой строчке, набрав 53 очка из 57-ми возможных.