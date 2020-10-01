Химки, Московская область, , 15:57 — REGNUM Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков стал игроком подмосковных «Химок». Об этом 1 октября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 33-летний футболист подписал с клубом контракт. Условия сделки не разглашаются. Глушаков уже присоединился к команде.

В сезоне 2019/20 Глушаков играл за грозненский «Ахмат». Ранее он выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», в сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.

«Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команды шесть очков после девяти туров.

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