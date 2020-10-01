Красноярск, , 15:38 — REGNUM Вспышка коронавируса зафиксирована в красноярском баскетбольном клубе «Енисей». Об этом 1 октября сообщается на сайте клуба.

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Отмечается, что в команде выявлено как минимум шесть случаев заражения. Это ассистент главного тренера Павел Дергачёв, а также игроки Сергей Митусов, Александр Гудумак, Тимофей Якушин, Михаил Кулагин и Керрон Джонсон.

В связи с этим команда сыграет всемером домашний матч Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск». Кроме заразившихся, на площадку не сможет выйти Лейтон Хэммондс, который не восстановился после травмы.

В заявку на игру будут включены два игрока молодёжной команды — Артём Шлегель и Иван Ващенко.