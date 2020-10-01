Москва, , 15:25 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков сентября. Об этом 1 октября сообщается на сайте лиги.

Лучшим вратарем стал голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов, который одержал семь побед в девяти матчах, сыграв три игры «на ноль». Он отразил 94,36% бросков. Коэффициент надежности составил 1,69.

Лучшим защитником признан канадец Чарльз Геноуэй, играющий за «Автомобилист». В семи из 11 матчей месяца он одержал победы. На его счету три гола и шесть результативных передач при показателе полезности «+4».

Лучшим нападающим признан форвард «Автомоблиста» Алексей Макеев. Он набрал 13 очков — 8 шайб и пять передач. Показатель полезности составил «+7».

Лучшим новичком назван 19-летний нападающий «Авангарда» Егор Чинахов. Вместе с командой он одержал восемь побед в десяти матчах. Он набрал 5 (3+2) очков при общем показателе полезности «+2».

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