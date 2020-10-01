Варшава, , 14:59 — REGNUM Матч отборочного раунда плей-офф футбольной Лиги Европы между варшавской «Легией» и азербайджанским «Карабахом», который состоится 1 октября в польской столице, пройдет под особым режимом охраны. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Данное решение было принято в руководстве Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в связи с обращением азербайджанских властей.

Баку опасается, что во время футбольного мачта могут быть «провокации от армянской стороны». Напомним, во время одного из прошлогодних матчей между «Карабахом» и «Дюделанжем» из Люксембурга над стадионом появился дрон с флагом Нагорного Карабаха.

После обращения азербайджанских властей УЕФА назначил специального представителя службы безопасности для сегодняшней игры.

Напомним, уже несколько дней между армянскими и азербайджанскими войсками идут бои из-за Нагорного Карабаха.