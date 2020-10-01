Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов перешёл в итальянский клуб «Дженоа». Об этом 1 октября сообщается на сайте «Ростова».

Отмечается, что стороны достигли соглашения о трансфере 25-летнего футболиста. Условия сделки не разглашаются.

Шомуродов играл за «Ростов» с 2017 года. До этого он выступал за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана форвард вызывается с 2015 года.

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