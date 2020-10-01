Ростов-на-Дону, , 13:49 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» отпустил нападающего Элдора Шомуродова в итальянский клуб «Дженоа». Между командами было достигнуто соглашение по трансферу форварда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих 1 октября.

Шомуродов подписал контракт с «Ростовом» в 2017 году. За истекшие три года он провёл 91 матч и отметился 18 точными ударами в ворота соперников. В сезоне 2019/20 узбекский футболист стал лучшим бомбардиром «Ростова».

С собой в Италию футболист возьмёт мяч, которым он забил первый гол за жёлто-синих.

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