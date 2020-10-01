Милан, Италия, , 13:33 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Милан» купил норвежского нападающего Йенса Хёуге у клуба «Будё-Глимт». Об этом 1 октября сообщается на сайте «Милана».

20-летний форвард подписал контракт с «Миланом», который рассчитан до 2025 года. За новую команду он будет играть под 15-м номером.

24 сентября «Милан» играл с «Будё-Глимтом» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и победил со счётом 3:2. В составе норвежского клуба один из голов забил Хёуге.

В сезоне-2020 чемпионата Норвегии Хёуге сыграл в 17 матчах за «Будё-Глимт» и забил 14 голов.

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