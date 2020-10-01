Киев, , 13:26 — REGNUM Бывший футболист «Шахтёра» Сергей Ателькин умер на 49-м году жизни. Об этом 1 октября сообщается на сайте украинского клуба.

«Шахтёр» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Ателькина. Светлая память» — говорится в сообщении.

Причины смерти футболиста не уточняются.

Ателькин играл на позиции нападающего. Он играл за «Шахтёр» с 1990 по 1997 год после чего уехал за границу, где выступал за итальянский «Лечче» и португальскую «Боавишту».

В 1999 году Ателькин вернулся в «Шахтёра», в котором провёл ещё три года. С 2002 по 2003 год он выступал за «Металлург», после чего завершил карьеру.

Ателькин является чемпионом Украины (2002), он также четыре раза выигрывал Кубок Украины.