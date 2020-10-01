Химки, Московская область, , 13:03 — REGNUM Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий досрочно вернулся в клуб из аренды в «Химках». Об этом 1 октября сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Отмечается, что «Химки» досрочно расторгли арендное соглашение с футболистом. Это было сделано по взаимному соглашению сторон.

Напомним, 12 августа Ломовицкий перешёл в аренду в «Химки». В составе подмосковного клуба он сыграл восемь матчей, в которых забил два гола.

В сезоне 2019/20 хавбек играл на правах аренды в тульском «Арсенале», за который провёл 27 матчей и забил два мяча.

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