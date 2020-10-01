Дублин, , 12:09 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проведёт бой с американцем Дастином Порье. Об этом 30 сентября он написал в Twitter.

Это будет благотворительный поединок. Он пройдёт 12 декабря в Дублине. Куда пойдут вырученные средства, пока не сообщается.

На счету 32-летнего Макгрегора 26 боёв в смешанных единоборствах, он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В активе 31-летнего Порье 26 побед, шесть поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

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