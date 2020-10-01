Орландо, США, , 11:24 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Майами Хит» в первом матче финала плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 116:98.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 34 очка. Кроме того, Леброн Джеймс сделал дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал форвард Джимми Батлер, записавший на свой счёт 23 очка.

Таким образом, «Лейкерс» вышли вперёд в серии: 1−0.

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