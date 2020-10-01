Ливерпуль, Великобритания, , 11:09 — REGNUM «Эвертон» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Эвертона» хет-трик оформил нападающий Доминик Калверт-Льюин (11, 78, 84). Ещё один гол забил форвард Ришарлисон (56). «Вест Хэм» смог ответить мячом хавбека Роберта Снодграсса (46).

Таким образом, «Эвертон» вышел в четвертьфинал Кубка лиги.

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