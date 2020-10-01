Уэска, Испания, , 10:21 — REGNUM Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Уэской» в матче четвёртого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Атлетико» не смог «распечатать» ворота новичка первой испанской лиги. В составе мадридского клуба с первых минут вышел на поле форвард Луис Суарес, перешедший из «Барселоны». На 61-й минуте его заменил Диего Коста.

«Атлетико» сыграл два матча и набрал четыре очка и пока занимает девятое место. «Уэска» с тремя очками идёт на 16-м месте.

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