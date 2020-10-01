Рим, , 10:09 — REGNUM «Аталанта» одержала победу над «Лацио» в перенесённом матче первого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Аталанты» голы забили защитники Робин Гозенс (10) и Ханс Хатебур (32), а хавбек Алехандро Гомес оформил дубль (41, 61).

Единственный гол в составе «Лацио» забил нападающий Фелипе Кайседо на 57-й минуте матча.

«Аталанта» набрала шесть очков в двух матчах и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» идёт на 10-м месте с тремя очками.

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