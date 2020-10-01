Мюнхен, Германия, , 09:42 — REGNUM «Бавария» выиграла Суперкубок Германии. В матче за трофей мюнхенский клуб одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счётом 3:2.

В первом тайме футболисты «Баварии» забили два гола. Отличились полузащитник Корентен Толиссо (18) и нападающий Томас Мюллер (32).

«Боруссия» смогла отыграться благодаря точным ударам Юлиана Брандта (39) и Эрлинга Холанда (55). Победу «Баварии» принёс гол хавбека Йозуа Киммих на 82-й минуте.

Таким образом, «Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии. Этот трофей стал для клуба пятым в сезоне. Ранее «Бавария» выиграла чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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