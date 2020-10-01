Ньон, Швейцария, , 08:54 — REGNUM Россия сократила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. Об этом 1 октября сообщается на сайте организации.

Это произошло по итогам ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов, которые состоялись 30 сентября. «Краснодар» на выезде обыграл греческий ПАОК (2:1) и впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Португальские клубы в этой стадии турнира не участвовали.

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В активе России стало 36,549 балла в рейтинге УЕФА, у Португалии осталось 40,649 балла. Таким образом, отставание составляет 4,100 балла.

Добавим, что Португалия занимает шестое место в таблице коэффициентов, которое даёт право заявить шесть команд в еврокубках. Россия идёт на седьмом месте, позволяющем завить пять команд.

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