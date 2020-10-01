Краснодар, , 08:42 — REGNUM «Краснодар» обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, несмотря на то, что испытывал проблемы с составом. Об этом 1 октября заявил главный тренер команды Мурад Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Испытывали большие трудности с составом», — сказал Мусаев.

По его словам, Вандерсон и Ари не смогли сыграть из-за травмы, Сергей Петров и Маркус Берг играли с повреждениями, а Тонни Вилена много матчей отыграл без перерыва.

Как сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф российский клуб дважды обыграл греческий ПАОК (2:1, 2:1).

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