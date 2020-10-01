Хернинг, Дания, , 08:30 — REGNUM Датский «Мидтьюлланн» одержал победу над пражской «Славией» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:1.

На третьей минуте матча счёт открыл полузащитник «Славии» Питер Олайинка. «Мидтьюлланн» смог не только отыграться, но и разгромить соперника во втором тайме.

В составе датского клуба голы забили Сори Каба (65), Александр Шольц (84), реализовавший пенальти, Фрэнк Ониика (88) и Андерс Драйер (91).

В первом матче команды сыграли вничью — 0:0. Таким образом, «Мидтьюлланн» вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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